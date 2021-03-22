الجبلي متخصص عرضيات في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر يوسف الجبلي بمستوى لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، لينفرد برقم مميز.

الجبلي متخصص عرضيات:

ويُعد يوسف الجبلي أكثر من لعب عرضيات خلال الـ24 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام بـ154 عرضية حتى الآن مع الباطن.

وعلى الرغم من تذبذب مستوى الباطن، إلا أن يوسف الجبلي يُعتبر من أبرز لاعبيه، وساهم في حسمه لعدد من المباريات الهامة، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أكثر اللاعبين تنفيذًا للعرضيات:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائمة أكثر اللاعبين تنفيذًا للعرضيات، واحتل نجم نادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا المركز الثاني بـ135 عرضية.

وتألق التونسي الدولي سعد بقير بشكل لافت مع أبها هذا الموسم، وقام بـ135 عرضية حتى الآن، يليه نجم نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو بـ122 عرضية، فيما حل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، محمد النخلي خامسًا بـ121 عرضية.

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