الفهيد: ديون الأهلي 160 مليون ريال!

المواطن - مروة نبيل

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أكد الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد معاناة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، من ديون مالية كبيرة للغاية، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

#الديوانية

أحمد الفهيد:

وصلتني معلومة من مصدر، ديون #الأهلي (160) مليون!.. وخسر 3 قضايا خارجية. pic.twitter.com/LhOpUXhTkv — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 8, 2021

ديون الأهلي تصل إلى 160 مليون ريال:

ولفت الفهيد خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية إلى أنه وصلت معلومات من مصدر تؤكد أن ديون الأهلي وصلت إلى 160 مليون ريال، كما خسر 3 قضايا خارجية؛ ما أدى إلى تضاعف الديون المستحقة.

ويُعاني النادي من مشاكل إدارية ومادية صعبة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتسبب في انتقاد بعض لاعبيه للإدارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الراقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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