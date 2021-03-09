الكشف عن حكام الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تُقام 5 مواجهات اليوم.

مباريات الجولة الـ25

وتنطلق الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى اليوم بـ5 مباريات، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد الكوكب، ويواجه الدرعية فريق الخليج، ويحل أُحد ضيفًا على الطائي، ويواجه الثقبة فريق الشعلة، ويُلاقي جدة نظيره البكيرية.

وتُستكمل مباريات الجولة غدًا الأربعاء، حيث يلعب النجوم مع الساحل، والحزم ضد النهضة، ويواجه نجران فريق عرعر، ويُلاقي الجبلين نظيره الفيحاء، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر نظيره الجيل.

حكام مباريات دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة العدالة والكوكب في دوري الدرجة الأولى، إبراهيم الأصيل، ويُعاونه سامي الحركان وحسام الحبيب، وعبدالله زربان حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الدرعية والخليج، فريح الجلعود، ويُساعده محمد المطرودي وعلي كريري، والحكم الرابع تركي هشلان.

ومن المُقرر أن يُدير سلطان العكيري مباراة الطائي ضد أُحد، ويُعاونه سامي العرفج وماجد الحربي، والحكم الرابع مشاري الشمري، فيما يقود ممدوح آل شهدان، لقاء الثقبة والشعلة، ويُساعده حزام العمري وسعد الدهلاوي، وشكري الحنفوش حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم عبدالرحمن السلطان مباراة جدة والبكيرية، ويُساعده عبدالرحمن الأسمري وعبدالله آل مداد، ومشعل الشهري حكمًا رابعًا، ويُدير حسين أبو شاهين مواجهة النجوم والساحل، ويُعاونه حسن العاقول ورائد الرميثي، والحكم الرابع رائد الأحمدي.

وعُين حسن الحبيب حكمًا لمباراة نجران وعرعر، ويُساعده ميثم جاسم الدليم وأحمد الودعاني، ومحمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، ويُدير نصر اللو كابيروف لقاء الحزم والنهضة، ويُعاونه أكمل بوريف وسيدكزود كوشرافي، ونادر الحربي حكمًا رابعًا.

وسيكون سايودجون زين الدينوف حكمًا لمباراة الجبلين والفيحاء، ويُساعده ناصر الفايدي محمد الونيان، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، ويقود محمد العمري مواجهة هجر والجيل، ويُعاونه عبدالله آل عجيم وسعيد آل مهدي، وحيدر الشريد حكمًا رابعًا.

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