5 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

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تنطلق الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات قوية، على أن تُستكمل منافساتها، الأربعاء.

موعد مباريات اليوم:

وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة العدالة ضد الكوكب عند الساعة 3:45 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية نظيره الخليج عند الساعة 3:55 على ملعب نادي الرياض.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي نظيره أُحد عند الساعة 4:15 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، فيما يحل الشعلة ضيفًا على الثقبة عند الساعة 6:20 مساء على ملعب نادي النهضة.

وتُختتم مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضد نظيره البكيرية عند الساعة 7:10 مساء على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ترتيب دوري الدرجة الأولى:

وجاء جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى قبل انطلاق الجولة الـ24، كالتالي؛ الحزم في الصدارة برصيد 59 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الفيحاء الوصيف، ثم الجبلين بـ45 نقطة، يليه هجر برصيد 39 نقطة بالتساوي مع الطائي.

ويحتل الخليج المركز السادس برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن العدالة، ثم أُحد برصيد 35 نقطة، يليه الدرعية برصيد 34 نقطة، ويقع الكوكب في المركز العاشر برصيد 31، بالتساوي مع الجيل.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 30 نقطة، ثم جدة بـ29 نقطة، يليه النهضة برصيد 27 نقطة، متساويًا الشعلة، يليه الساحل بـ26 نقطة.

ويقع الثقبة في المركز الـ17 برصيد 23 نقطة، يليه البكيرية بـ20 نقطة، ثم النجوم برصيد 17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرعر الترتيب برصيد 16 نقطة.

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