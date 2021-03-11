الملكة إليزابيث ترد على تصريحات الأمير هاري وميغان ماركل: نشعر بالحزن

المواطن - متابعة

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ردت الملكة إليزابيث الثانية على تصريحات الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل واستضافتهما تلفزيونيًا مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

بيان من قصر باكينغهام:

وفي بيان صادر عن قصر باكينغهام عبرت الملكة إليزابيث عن حزنها للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل حيث جاء في البيان الكلمات التالية :” تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميغان”.

عنصرية:

وبالنسبة إلى ما أشارت له ميغان خلال المقابلة التلفزيونية التي بثت يوم السبت الماضي عن المخاوف والمحادثات التي تمت من شخص – لم يفصح الأمير هاري عنه وكذلك ميغان – والذي أشار إلى أن سمرة بشرة ابنها عند ولادته قد تحرمه من لقب الأمير وبالتالي من الحماية”، رد بيان القصر بالقول: “القضايا التي طرحت خصوصاً تلك المتعلقة بالعنصرية تبعث على القلق”.

رسالة محبة:

كما أكد البيان نقلًا عن الملكة إليزابيث الثانية أنه: “على الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وستتعامل معها الأسرة بخصوصية”.

وفي نهاية البيان أكدت العائلة الملكية حبهما للأمير هاري وزوجته وابنه، بهذه الكلمات: “هاري وميغان وآرتشي سيظلون دائما أفراداً محبوبين جداً في العائلة”.

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