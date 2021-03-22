المنتخب السعودي الأولمبي يُدشن معسكر الرياض

المواطن - مروة نبيل

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية ضمن معسكره الإعدادي المقام في العاصمة الرياض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

انطلاق معسكر المنتخب السعودي الأولمبي:

وأجرى الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري وجهازه الفني المساعد، حصته التدريبية اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وبدأت التدريبات بتمرين على التمرير.

وقام سعد الشهري بعد ذلك بتدريب لاعبي المنتخب السعودي في مربعات مصغّرة، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

وسيواصل المنتخب السعودي الأولمبي، مساء غدٍ الثلاثاء، تدريباته بحصة مسائية عند الساعة الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان الجهاز الفني بقيادة الشهري قد أعلن عن قائمة الأخضر الأولمبي لمعسكر الرياض، وضمت 25 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يستعد للأولمبياد:

ويأتي معسكر المنتخب الوطني تحت 23 عامًا الإعدادي في الرياض خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو“، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأخضر الأولمبي منتخب ليبيريا الأول لكرة القدم، في مباراتين وديتين يومي 27 و30 من شهر مارس الجاري.

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