النصراويون يدعمون مسلي آل معمر

المواطن - مروة نبيل

حظى مسلي آل معمر بدعم كبير من قبل النصراويين فور إعلانه الترشح لرئاسة مجلس الإدارة، وبدعم من الأمير خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين.

آل معمر يترشح لرئاسة النصر

وأعلن مسلي آل معمر، قبل قليل، عن ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر في الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من شهر أبريل المقبل، متمنيًا خدمة الرياضة السعودية من بوابة العالمي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

دعم مسلي آل معمر

وتفاعل النصراويون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع خبر ترشح آل معمر لرئاسة نادي النصر، وقال وليد بن بدر بن سعود: “للمرّة الأولى نشـاهد للداعم مرشّحًا لرئيس مجلس الإدارة، الأسـتاذ مسلي آل معمر كـفاءة إدارية مميّـزة وعـالية، وكذلك أعضاء مجلس إدارته، وهو مرشّــح جميـع رجـال النصـر.. اللّهمّ وفّقه”.

وعلق أحمد البريكي قائلًا: “الأستاذ اللي تعلمت منه وشهد له الجميع باحترافيته وإصراره على النجاح في كل منصب وكل مهمة رشح نفسه لرئاسة العالمي.. هنيئًا للعالمي به وهنيئًا له هذا الشرف.. عز الله عرف الداعم من يختار العالمي بأيدي أمينة الله يتمم”.

ونشر عضو شرف نادي النصر، عبدالعزيز بغلف صورة مسلي آل معمر عبر حسابه، وقال: “نثق في اختيار رمزنا الخالد.. ونثق فيك وفي خبرتك وإخلاصك.. نقلة نوعية انتظرناها طويلًا.. ندعمك وموفق لقيادة عالمي الأحلام”.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “كل النصراويين معكم أبو بدر ومع توجه كبير النصراويين الأمير خالد بن فهد”، وتابع: “طالما كبير النصراويين الأمير خالد بن فهد هو من اختاره فكل النصراويين معه أصوات النصراويين كلها لآل معمر”.

وأضاف عبدالعزيز المريسل في تغريدة أخرى قائلًا: “الصغير قبل الكبير في البيت والمدرج النصراوي مع اختيار كبير النصراويين الأمير خالد بن فهد ممثل في مسلي آل معمر”.

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