الهلال يُكثف استعداداته والعبدان يغيب

المواطن - مروة نبيل

كثف الهلال بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، حيث تدرب الفريق الأول لكرة القدم على فترتين.

الهلال يتدرب على فترتين:

وأدى الهلال حصته التدريبية الأولى صباحًا، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والبدنية، وفرض الجهاز الفني تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني، ثم تناول اللاعبون فور نهاية المران وجبة الغداء في مقر المعسكر.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، حصته التدريبية الثانية والتي تركزت على الجوانب الفنية، وفرض روجيرو ميكالي تدريبات فنية متنوعة ومناورة على جزء مساحة الملعب.

ولم يشارك حمد العبدان في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من شهر إبريل المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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