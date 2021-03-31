الوحدة يعتذر عن مواجهة الاتحاد وديًا

المواطن - مروة نبيل

اعتذر الوحدة رسميًا عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وديًا في إطار استعداداتهما لاستئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولي.

الوحدة يعتذر عن ودية الاتحاد

وأشار الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن نادي الاتحاد تلقى اعتذارًا من الوحدة عن خوض المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها، مساء يوم غد الخميس، على أن يواصل العميد تدريباته.

ومن المتوقع أن يسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجهيز ودية أخرى، حيث يرغب في إعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، وتطبيق الجمل التكتيكية المتوقع تنفيذها خلال المباريات، وذلك قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الهلال في التاسع من شهر أبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع العميد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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