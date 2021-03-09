انقسام بشأن مستوى التحكيم بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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ظهر الحكام بشكل جيد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي أثرت على الفرق خاصة الرائد في الدور الأول.

التحكيم في دوري محمد بن سلمان:

وعلق النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية على أداء الحكام، وقال مساعد العصيمي: “مستوى التحكيم جيّد، وعندما يكون هناك خطأ يكون كبير، ويتكرر هذا الخطأ، والرائد هو أكثر فريق تأثر من التحكيم في الدور الأول”.

وقال محمد الناصر: “الأندية التي تضررت تحكيميًّا مؤخرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي التي لم تصدر “بيانات”، وأضاف علي المرشود: “هناك تطور نوعي في التحكيم المحلي مؤخرًا.. ومن المفترض أن تطلب إدارة الشباب حكام أجانب”.

وفي السياق ذاته، علق أحمد الفهيد قائلًا: “الإعلام هو من يخلق الضغط ويؤثر على النتائج وعلى الحكم وعلى اللاعبين، وكل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعاني مما يحصل خارج الملعب”.

مواجهات الجولة الـ23:

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الأربعاء، بـ5 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الفتح، القادسية والعين، التعاون وأبها، الفيصلي مع الرائد، الاتحاد ضد الشباب.

وتُستكمل مواجهات الجولة الـ23، يوم الخميس، بـ3 لقاءات، حيث يلعب ضمك مع الاتفاق، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة، وتُختتم منافساتها بمواجهة الأهلي ضد النصر.

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