بشرى علمية بشأن تلقيح الحوامل والمرضعات

المواطن- متابعة

كشفت دراسة طبية حديثة، أن لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) يستطيعان وقاية النساء الحوامل والمرضعات من الإصابة بالعدوى.

وبحسب الدراسة المنشورة في الصحيفة الأميركية لطب النساء والتوليد فإن الحوامل والمرضعات يستطعن أيضا أن ينقلن أجساماً مضادة واقية إلى الأجنة والرضع.

دراسة شملت 4 أماكن

وأجريت هذه الدراسة وسط مستشفى ماساشوستس العام، ومستشفى بريغام للأمراض النسائية، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا ومعهد ريغون، وقد شملت 131 امرأة ممن تلقين لقاحي فايزر أو موديرنا؛ وكانت 84 منهن في طور الحمل، إلى جانب 31 مرضعة و16 من غير الحوامل.

وتم جمع عدة عينات للدراسة في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2020 والثاني من مارس 2021.

نتائج الدراسة

ووجد الباحثون أن مستوى الأجسام المضادة الذي تم الحصول عليه عن طريق اللقاح، بدا متساوياً بين النساء، أي بين الحوامل والمرضعات، وبين النساء غير الحوامل.

ولاحظ الأطباء أن مستوى الأجسام المضادة الذي تحقق في جسم الحوامل والمرضعات، أعلى بكثير مقارنة بالأجسام المضادة التي تحصل عليها المرأة بشكل طبيعي عندما تصاب بعدوى كورونا وهي حامل.

وقال الباحث الطبي، البروفيسور غاليت ألتير: يبدو إن هذين اللقاحين يؤديان عملهما بشكل مذهل لدى هذه الشريحة من النساء.

ولم تتوقف المنافع عند هذا الحد، لأن النساء نقلن أجساماً مضادة واقية إلى الأجنة والرضع، وتم رصد هذه الأجسام المضادة في حليب الأم، كما وجده الباحثون أيضا في المشيمة.

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