تعديل موعد مباراة النجوم وهجر ونقل مواجهات 3 فرق

المواطن - مروة نبيل

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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تعديل موعد مباراة النجوم وهجر ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

تعديل موعد مباراة النجوم وهجر

ولفتت لجنة المسابقات في بيانها إلى أنه تم تأجيل مباراة النجوم وهجر لمدة ٢٤ ساعة؛ لتقام في موعدها الجديد يوم الأحد الموافق 21 من شهر مارس الجاري، عند الساعة السادسة ونصف مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم لمواجهة نظيره الساحل، مساء يوم غد الأربعاء، فيما يلعب هجر مع الجيل ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى، التي ستنطلق اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المسابقات تنقل مباريات 3 فرق

وقررت لجنة المسابقات نقل عدد من المواجهات لأندية النهضة، الساحل والثقبة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، من ملعبي استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، واستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، لتقام على ملعب نادي النهضة في الدمام وملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف.

وجاء قرار لجنة المسابقات بنقل مباريات النهضة، الساحل والثقبة بناء على أعمال الصيانة المقامة في ملعبي استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، واستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة خلال الفترة الحالية.

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