تعليق مثير من الشيخي على أوضاع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

قارن مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، محمد الشيخي بين الأوضاع الحالية في الراقي والنصر بعد حل مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

الشيخي يُعلق على الأوضاع في الأهلي

وقال محمد الشيخي: “في يوم السعادة العالمي عالج النصر أزمته، وتسابق المحبون لرئاسته، وتفيأوا تحت مظلة داعمه الأمير خالد بن فهد لدعم استقراره وعدم شتاته”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وفي يوم التعاسة العالمي ظل وضع الأهلي معقداً أينما اتجه: أزماته تتفاقم، رئيسه يرفض مغادرة الكرسي، محترفوه يهربون، أهله يتفرجون ..!”.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الراقي يُعاني

واجتمع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة مؤخرًا مع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأعلن عن عقد جميع عمومية عاجلة خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لانتقادات قوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الراقي مؤخرًا، حيث خسر برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية ويتراجع إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة.

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