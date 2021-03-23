خيمي: تركنا فائضًا 22 مليونًا والإدارة تُضلل الجمهور

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس نادي الوحدة السابق، حاتم خيمي، على أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة سلطان أزهر يُضلل الجماهير ويتهرب من الأخطاء التي ارتكبها، مؤكدًا أنه ترك فائضًا وصل إلى 22 مليون ريال.

تفاصيل اجتماع إدارة الوحدة:

وكان الإعلامي ممدوح لمفون قد كشف تفاصيل اجتماع مجلس نادي الوحدة مع بعض الوحداويين، مؤكدًا أن الإدارة الحالية برئاسة سلطان أزهر نفت تسلم أموال فائضة مع بداية عملها، أو بيع لاعبي الفريق الأول لتسديد الديون.

وأوضح ممدوح لمفون في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الاجتماع الذي تم توزيعه عبر تطبيق “واتساب”، منتقدًا العديد من الجزئيات التي تمت مناقشاتها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خيمي يوضح الحقائق:

وعلق حاتم خيمي على وضع الوحدة الحالي، قائلًا: “إني حزين على الحال الذي وصل إليه نادينا من تردي في النتائج وتراكم الديون بسبب الأخطاء الفادحة للإدارة الحالية متمنين الصلاح وعدم هبوط فريق القدم”.

وتابع: “أما وأن يصل الحال لتضليل الجمهور عيانًا بيانًا فهذا أمر مؤسف حقًّا. أخي الكريم استلمت ميزانية ليتم صرفها خلال سنة ولم يكن فيها أي بند لتسديد الديون أو ترك فائض ولكن لعشقنا للنادي ومخافة الله فيه قمنا كمجلس إدارة بعمل إداري كبير وليرتاح النادي لسنوات ولينجح من سيأتي بعدنا”.

وأضاف: “قمنا بتسديد ديون لما يقارب عشر سنوات سابقة وترك فائض حوالي اثنين وعشرين مليونًا. أكثر من ستة عشر مليونًا كانت في البنك ومثبته بمحضر استلام وتسليم والباقي مبالغ لم تُحصّل وهي اثنين مليون ريال رعايات وتسعمائة الف دولار باقي مبلغ بيع عقد البرازيلي فرنانداو”.

واختتم حاتم خيمي تصريحاته قائلًا: “أي أن الإجمالي حوالي اثنين وعشرين مليون ريال.. في النهاية اقول أن الإدارة فن وقبل الفن (مخافة الله عز وجل)، وهي خير معين على النجاح الكبير الذي حققناه كمجلس إدارة فلهم مني كل التقدير والاحترام فردًا فردًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل لكل من يكذب ويحاول تضليل الناس”.

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