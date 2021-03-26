دراسة تكشف رابطًا مذهلًا بين الأخطبوط والإنسان !

المواطن- متابعة

يُعرف الأخطبوط بأنه كائن غير عادي وذلك بسبب امتلاكه بعض الصفات التي لا تتواجد بأي كائن آخر على الأرض، حتى أن البعض يذهب بنظرياته ليقول إنه مخلوق غير أرضي، وذلك بسبب أطرافه الثمانية وقلوبه الثلاثة ودمه الأزرق والحبر الذي ينفثه للدفاع عن نفسه وقدرته على التمويه.

أدلة على امتلاك الأخطبوط جهازًا عصبيًا معقدًا

وقد أظهرت دراسة جديدة نشرها باحثون في البرازيل أن لذلك الحيوان البحري، الذي يعتبر أذكى اللافقاريات، نمطين رئيسيين من النوم المتناوب يشبهان إلى حد بعيد الموجودين لدى الإنسان، بل وإنه قد يحلم مثله.

وقال الباحثون إن هذه النتائج تقدم أدلة جديدة على أن الأخطبوط يملك جهازًا عصبيًا معقدًا ومتطورًا يشكل الأساس لمخزون من السلوكيات المتطورة بنفس القدر، في حين تقدم أيضًا رؤية أوسع لتطور النوم، وهي وظيفة حيوية مهمة.

وفي حين أنه كان من المعروف عن الأخطبوط أنه ينام ويغير لونه أثناء النوم، إلا أنه بوضع نوع منه تحت الملاحظة في الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن تغير الألوان هذا مرتبط بحالتي نوم متمايزتين هما النوم الهادئ والنوم النشط.

ما الفرق بين النمطين ؟

خلال النوم الهادئ يظل الأخطبوط ساكنًا ويكون جلده باهت اللون وعينه مغلقة تقريبًا، أما أثناء النوم النشط فإنه يغير لون جلده وملمسه ويحرك عينيه، بينما ينكمش جسمه وتحدث له تشنجات عضلية.

ولاحظ الباحثون تكرار ذلك خلال النوم، فالنوم الهادئ يستمر عادة 7 دقائق تقريبًا مقابل أقل من دقيقة للنوم النشط.

وقال الباحثون إن هذه الدورة تشبه على ما يبدو حركة العين السريعة وحركة العين البطيئة، وهما نمطان للنوم عند الإنسان وكذلك الثدييات الأخرى والطيور والزواحف.

وتحدث الأحلام الواضحة خلال نوم حركة العين السريعة، حيث يصبح التنفس غير منتظم ويزداد معدل ضربات القلب وتصاب العضلات بالشلل، أما نوم حركة العين البطيئة فيتميز بأنه أعمق وأقل أحلامًا.

وقالت العالمة القائمة على الدراسة، سيلفيا ميديروس، إن النتائج تشير إلى أن الأخطبوط ربما يحلم أو يمر بشيء مماثل، مضيفة: مدة النوم النشط في الأخطبوط قصيرة جدًا، وعادة من بضع ثوان إلى دقيقة واحدة، وإذا كان هناك أي حلم خلال هذه الحالة، فيجب أن يكون أشبه بمقاطع مصورة صغيرة أو حتى صور.

ويسعى العلماء من وراء ذلك كله إلى الوصول إلى قدر أكبر من الفهم لأصل النوم وتطوره.

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