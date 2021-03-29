ذهبيو النصر يخطفون الأنظار

المواطن - مروة نبيل

نال الأعضاء الذهبيون في نادي النصر، وعلى رأسهم الأمير خالد بن فهد، إشادة كبيرة بعد موقفهم الأخير في دعم العالمي، ومساندة المرشح على منصب الرئيس، مسلي آل معمر.

آل معمر يترشح بدعم من الذهبيين:

وكشف مسلي آل معمر عن ترشحه رسميًّا لرئاسة نادي النصر في الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من شهر إبريل المقبل، بدعم من الأمير خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين، وينتظر تزكيته رسميًّا بعد استبعاد غانم المطيري وقائمته رسميًّا.

وتم الكشف عن القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذهبيين بالعالمي الذي يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، والتي شهدت تواجد 37 عضوًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إشادة بدور أعضاء النصر الذهبيين:

وأبدى النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية إعجابهم بموقف الأعضاء الذهبيين، وقال مساعد العبدلي: “مسلي آل معمر يمثّل الإعلاميين، ونجاحه من نجاحنا، وسيكون تحت المجهر.. الإدارة الجديدة تُمثّل قائمة الذهبيين”.

وعلق محمد البكيري، قائلًا: “النصراويين تفاجؤوا من قرار حل الإدارة، ثم فاجؤونا بردة فعلهم الإيجابية، 37 اسم (ذهبي) في وقت قصير، ودعم الأمير خالد بن فهد تجاوز (100) مليون”، وقال بدر الصقري: “فخور بمسلي آل معمر كونه نموذج نفتخر بِه إعلاميًّا.. شاهدت طوفان نصراوي اجتاح المشهد، والالتفات سيُسهل مهمة مسلي”.

وفي السياق ذاته، علق حسن عبدالقادر قائلًا: “وجود رجل بقامة الأمير خالد بن فهد مصدر (اطمئنان) لكل نصراوي.. مشهد العالمي الحالي مفرح لكل المنتمين إليه.. ومسلي آل معمر لوحده مجلس إدارة متكاملة”.

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