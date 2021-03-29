رئيس رابطة دوري المحترفين يُعلق على عودة الجماهير للمدرجات

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس رابطة دوري المحترفين، عبدالعزيز العفالق، سعادته البالغة بالسماح بعودة الجماهير إلى المدرجات مجددًا بنسبة 40%، وحرص على توجيه رسالة إليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

رئيس رابطة دوري المحترفين يشكر القيادة:

ورفع العفالق الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة، وذلك بعد صدور القرار الاستثنائي بفتح المدرجات للجماهير الحاصلة على لقاح فيروس كورونا لحضور مباراة المنتخب السعودي أمام الفلسطيني غدًا وفتح المدرجات للجماهير المحصنة باللقاح اعتبارًا من الخامس من شوال للعام الحالي.

وثمّن رئيس رابطة دوري المحترفين في بيان رسمي، الجهود المبذولة من جانب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والتي أثمرت عن صدور هذا القرار.

وفي ختام بيانه، أكد رئيس رابطة دوري المحترفين على ثقته بوعي الجماهير الرياضية وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع الأنظمة ، وتقديم صورة تعكس انضباطهم ورقيّهم لتعود الحياة من جديد لملاعبنا الرياضية التي افتقدتهم منذ نحو عام.

شروط عودة الجماهير إلى المدرجات:

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت، اليوم الاثنين، عن الشروط المهمة للسماح من أجل عودة الجماهير للملاعب، وستكون البداية غدًا من مباراة السعودية ضد فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وصرح رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام قائلًا: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة محصن من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

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