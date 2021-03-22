ريال مدريد يُحدد أول 3 راحلين عن صفوفه

المواطن - مروة نبيل

استقر مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني على أسماء أول 3 لاعبين سيغادرون صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يُحدد الراحلين

وفقد أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مركزه في التشكيلة الأساسية بسبب تراجع المستوى، في الوقت ذاته الذي تسعى فيه إدارة المرينغي لتوفير سيولة مالية لحسم عدد من الصفقات في الميركاتو الصيفي.

وأشار موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، إلى أن ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل الثلاثي مارسيلو، إيسكو وماريانو دياز، وينتظر العروض المقدمة لهم من أجل دراستها، حيث بدأت الإدارة في التخطيط للميركاتو المقبل سواء الراحلين أو الصفقات الجديدة.

ويرتبط الثنائي إيسكو ومارسيلو بعقود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى صيف عام 2022، فيما يمتد عقد ماريانو دياز إلى صيف عام 2023.

إيسكو قد ينتقل إلى يوفنتوس

ولفت الموقع الإسباني إلى وجود نية لدى ريال مدريد لتضمين إيسكو، ضمن صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، والذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى صفوف المرينغي، بعد خروج البيانكونيري من دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن أبدى يوفنتوس رغبته أكثر من مرة في الحصول على خدمات إيسكو، إلا أن الصفقة دومًا ما كانت تصطدم بتمسك المرينغي باللاعب.

وأوضح الموقع أن يوفنتوس سيرحب بعرض الريال لضم إيسكو ومبلغ مالي من أجل الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، خاصة أن النادي الإيطالي يعاني من أزمة مالية ولن يجد أفضل من نجمه البرتغالي للحصول على أموال سريعًا.

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