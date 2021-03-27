سبب إيقاف رئيس لاتسيو الإيطالي 7 أشهر وتغريمه 150 ألف يورو

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية، أمس الجمعة أنه تم إيقاف كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو الإيطالي لمدة تصل إلى 7 أشهر مع إلزامه بدفع 150 ألف يورو كغرامة.

وقالت وكالة أنباء Ansa إن رئيس نادي العاصمة الإيطالية سيتم إيقافه 7 أشهر بقرار من قبل المحكمة الفيدرالية الوطنية بإيطاليا، مع إيقاف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة عام كامل، وذلك بسبب اختراق الطرفين للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي لفيروس كورونا.

سبب إيقاف رئيس نادي العاصمة الإيطالية

كما جاء الإيقاف بسبب عدم الالتزام بمواعيد إبلاغ السلطات بالنتائج الإيجابية للاعبين.

جدير بالذكر أن نادي لاتسيو، كان ودع دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي دور ثمن النهائي.

أول رد من لاتسيو على العقوبات

وفي أول تعليق من قبل نادي العاصمة الإيطالية، أعلن النادي أنه سوف يتقدم باستئناف ضد قرارات المحكمة الإيطالية الفيدرالية.

ويحتل فريق العاصمة الإيطالية حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر