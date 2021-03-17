سبب تراجع مستوى الوحدة هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي في نادي الوحدة، عاطف الأحمدي سبب معاناة الفريق الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، قبل مباراته الهامة المقبلة ضد القوة الجوية العراقي.

فرسان مكة في دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تلقى 5 هزائم متتالية في آخر 5 جولات، ليحتل المركز الـ14 برصيد 27 نقطة من 24 مباراة.

ويستعد فرسان مكة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب تراجع الوحدة

وقال الأحمدي: “الوحدة مقبل على مرحلة صعبة قد تحطم كل آمال الجماهير الوحداوية، بعد موسم كان مليئًا بالإبداع من حيث البناء والتطوير الذي صنعته إدارة سلطان أزهر في الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عن لاعبين كبار، والاستعانة بعناصر أقل مستوى في الموسم الحالي، وهناك تعنت واختلاف واضح بين سلطان أزهر وتوفيق تونسي”.

وتابع: “في الموسم الماضي كنا نشيد بثنائية أزهر وتونسي، ونقول هؤلاء قادرون على إعادة الفرحة للوحداويين، وقد يكون الخلاف في عملية اتخاذ القرار، عكس الموسم الماضي الذي شهد توافقًا بينهما، يجب توحيد وجهات النظر، ولا ينفع أن يكون للمركب قائدان”.

وأضاف الأحمدي: “الوحدة أقال فييرا بداعي أنه لا يتوافق مع الطموح، ثم تعاقد مع محمود الحديد الذي يعد أقل من أن يدرب في الدرجة الثالثة، الفريق خاض 8 مباريات مع الحديد، شهدت فوزين و6 هزائم وكم غير طبيعي من الأهداف في مرماه”.

وطالب الأحمدي في ختام تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، أزهر وتونسي، بالتعديل وتدارك الأوضاع وتقبل النقد من أجل عودة الوحدة لسابق عهده، مع تكاتف الجميع خلف الثنائي في حالة تجاوز مرحلة الهبوط.

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