شرط وحيد لـ تشيلسي للتعاقد مع هالاند

المواطن - محمد سمعه

كشف الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي عن وعده للمدرب الألماني توماس توخيل، لضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب ومهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويمر البلوز بفترة جيدة من ناحية النتائج والمستوى الفني، منذ تولي المدرب توخيل القيادة الفنية للفريق خلفًا للإنجليزي فرانك لامبارد.

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن مالك البلوز وعد توخيل أنه في حال تأهل البلوز لدوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022 فسوف يُنفق الملايين لضم هالاند من دورتموند.

تشيلسي سيدخل في منافسة شرسة مع برشلونة

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع وصول سعر هالاند إلى 150 مليون يورو، كما أن تشيلسي سيدخل في منافسة شرسة مع برشلونة الإسباني لضم المهاجم النرويجي المتألق صاحب الـ20 عامًا.

هالاند قوة هجومية متفجرة

وساهم هالاند بشكل مباشر في تأهل بوروسيا دورتموند لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن سجل 4 أهداف من أصل 5 في شباك إشبيلية الإسباني في مباراتي دور ثمن النهائي.

وبالأمس صعد تشيلسي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية دون رد في إياب دور ثمن النهائي في البطولة الأوروبية.

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