شرفيو الفتح يحفزون اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

حرص إداريو وعدد من أعضاء شرف نادي الفتح على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم الجماعي، مساء اليوم الأحد؛ لدعم وتحفيز اللاعبين.

شرفيو الفتح يدعمون اللاعبين:

وحضر مران اليوم، رئيس أعضاء الشرف، عبدالعزيز الموسى، وأحد كبار الداعمين، عبدالمحسن الجبر، والأعضاء الذهبيين صالح بن حسن العفالق، سليمان بن حسن العفالق، محمد بن عبدالعزيز العفالق ومنصور العفالق، لتحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريبات على ملعب النادي الرديف بالأحساء، استعدادًا لمباراة التعاون الهامة، وتركز المران على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية المتنوعة.

النموذجي هذا الموسم:

ويستعد النموذجي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يوم الأحد الموافق 4 من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مؤخرًا، وتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وسيواجه الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ25.

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