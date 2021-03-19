طرح نسخة انستغرام للأطفال دون سن 13عامًا

المواطن- متابعة

تعتزم شركة فيسبوك إطلاق نسخة من تطبيق الصور الشهير انستغرام مخصصة للأطفال دون سن 13 عامًا؛ سعيًا منها لإيصال التطبيق إلى الجيل القادم من مستخدمي الإنترنت.

وبحسب صحيفة بلومبيرغ، فقد أُعلن عن التطبيق الجديد دون توضيح موعد الطرح للمستخدمين، مع العلم أن التطبيق حاليًا يطلب أن يكون عمر المستخدم 13 عامًا على الأقل.

وأصبح التطبيق الشهير، الذي اشترته شركة فيسبوك منذ ما يقرب من عقد مقابل مليار دولار، أحد أكثر منتجاتها شعبية، في وقت فشلت فيه خاصية الشبكات الاجتماعية الرئيسية في تحقيق صدى لدى بعض المستخدمين الأصغر سنًا.

وقال المتحدث باسم فيسبوك، جو أوزبورن، في بيان: يسأل الأطفال بشكل متزايد والديهم عما إذا كان بإمكانهم الانضمام إلى التطبيقات التي تساعدهم على مواكبة أصدقائهم، في الوقت الحالي لا توجد كثرة من الخيارات للآباء، لذلك نحن نعمل على إنشاء منتجات إضافية، كما فعلنا مع ماسنجر كيدز، مناسبة للأطفال، يديرها الآباء.

تحديث انستغرام الجديد يحمي المراهقين

وكانت منصة انستغرام قد أعلنت أنها تعمل على خاصية جديدة من شأنها أن تحد من تفاعل فئة المراهقين مع البالغين، وذلك بهدف حمايتهم وزيادة الشعور بالأمان خلال استخدام التطبيق.

وقالت الشركة إن السياسة الجديدة ستمنع البالغين من إرسال رسائل مباشرة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ولا يتابعونهم.

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