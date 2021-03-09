عبدالله بن مساعد عن شاتورو : قصة نجاح أخرى لـ يونايتد وورلد

المواطن - مروة نبيل

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أعرب الأمير عبدالله بن مساعد عن سعادته البالغة باستحواذ مجموعته “يونايتد وورلد”، على نادي شاتورو الفرنسي رسميًا، اليوم الثلاثاء.

Espérons une nouvelle réussite pour le groupe 🙏 https://t.co/hZ74aAHKA6 — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) March 9, 2021

عبدالله بن مساعد يُعلق على ضم شاتورو

وأعاد عبدالله بن مساعد نشر بيان المجموعة الرسمي الذي أعلن من خلاله الاستحواذ على نادي شاتورو الفرنسي عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “بسم الله وعلى بركة الله، تكون بإذن الله وتوفيقه قصة نجاح أخرى لمجموعة يونايتد وورلد”.

ونشر ابن مساعد مقطع فيديو يكشف من خلاله انضمام نادي شاتورو إلى مجموعة “يونايتد وورلد” ليكون الفريق الخامس بها، وعلق باللغة الفرنسية قائلًا: “نأمل نجاح آخر إلى المجموعة”.

شاتورو أحدث المنضمين إلى مجموعة يونايتد وورلد

وأعلنت مجموعة “يونايتد وورلد”، المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد، اليوم الثلاثاء، عن تملكه رسميًا نادي شاتورو الفرنسي، والذي يُنافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية، على أن يتم تقييم أوضاعه الفنية خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد النادي الفرنسي هو الفريق الخامس الذي تضمه مجموعة “يونايتد وورلد”، حيث يملك شيفيلد يونايتد المشارك في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بيرشكوت في الدوري البلجيكي الممتاز، نادي الهلال يونايتد الإماراتي، بالإضافة إلى نادٍ هندي.

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