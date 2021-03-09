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عبدالله بن مساعد عن شاتورو : قصة نجاح أخرى لـ يونايتد وورلد
بعد الاستحواذ على النادي الفرنسي رسميًا

عبدالله بن مساعد عن شاتورو : قصة نجاح أخرى لـ يونايتد وورلد

2021/03/09
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالله بن مساعد عن شاتورو : قصة نجاح أخرى لـ يونايتد وورلد الأمير عبدالله بن مساعد
المواطن - مروة نبيل

أعرب الأمير عبدالله بن مساعد عن سعادته البالغة باستحواذ مجموعته “يونايتد وورلد”، على نادي شاتورو الفرنسي رسميًا، اليوم الثلاثاء.

 

عبدالله بن مساعد يُعلق على ضم شاتورو

وأعاد عبدالله بن مساعد نشر بيان المجموعة الرسمي الذي أعلن من خلاله الاستحواذ على نادي شاتورو الفرنسي عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “بسم الله وعلى بركة الله، تكون بإذن الله وتوفيقه قصة نجاح أخرى لمجموعة يونايتد وورلد”.

ونشر ابن مساعد مقطع فيديو يكشف من خلاله انضمام نادي شاتورو إلى مجموعة “يونايتد وورلد” ليكون الفريق الخامس بها، وعلق باللغة الفرنسية قائلًا: “نأمل نجاح آخر إلى المجموعة”.

يونايتد وورلد يضم شاتورو
جانب من توقيع العقود – المصدر @Chateauroux_AR

شاتورو أحدث المنضمين إلى مجموعة يونايتد وورلد

وأعلنت مجموعة “يونايتد وورلد”، المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد، اليوم الثلاثاء، عن تملكه رسميًا نادي شاتورو الفرنسي، والذي يُنافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية، على أن يتم تقييم أوضاعه الفنية خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد النادي الفرنسي هو الفريق الخامس الذي تضمه مجموعة “يونايتد وورلد”، حيث يملك شيفيلد يونايتد المشارك في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بيرشكوت في الدوري البلجيكي الممتاز، نادي الهلال يونايتد الإماراتي، بالإضافة إلى نادٍ هندي.


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