قرار في الاتحاد يؤهله للفوز على الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، لخوض مواجهة قوية ضد نادي الهلال يوم 9 إبريل المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن إدارة العميد تتجه للإبقاء على المدرب فابيو كاريلي في صفوف العميد بسبب الموسم الناجح الذي يقدمه مع العميد منذ بداية الموسم الجاري.

وكان كاريلي تعرض لانتقادات قوية بالفترة الأخيرة، بسبب تذبذب مستوى الفريق وخروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الحالي.

إدارة الاتحاد تدعم كاريلي

وجاء هذا الأمر دعمًا للمدرب البرازيلي وذلك حرصًا من إدارة الاتحاد على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، للاقتراب من الهلال المتصدر.

وقبل مباراة الهلال، كان العميد تعادل مع نادي الرائد بهدف لكل فريق بالجولة الـ24، كما طُرد المدافع المصري أحمد حجازي من اللقاء وبالتالي فلن يُشارك ضد الهلال في الجولة الـ25.

كما سيغيب عن صفوف العميد أيضًا، المدافع زياد الصحفي بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها في لقاء الرائد.

يذكر أن إدارة العميد، كانت طلبت من وزارة الرياضة عقد جمعية عمومية عادية بالنادي رغم أن الفريق يسير بشكل جيد ومستقر حاليًا من الناحيتين الإدارية والفنية.

وزارة الرياضة توافق على عقد عمومية العميد

وكانت وزارة الرياضة وافقت على طلب العميد بعقد جمعية عمومية عادية للنادي بحسب ما ذكرته “عكاظ”.

ويأتي السر وراء طلب عقد هذه الجمعية، بسبب بعض أزمات الديون التي يمر بها نادي الاتحاد مؤخرًا مثل مستحقات صفقة اللاعب هارون كمارا لنادي القادسية التي تصل إلى 11 مليون ريال، بالإضافة لديون أخرى حرمت العميد من نيل شهادة الكفاءة المالية.

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