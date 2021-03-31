مارتينيز يتألق في دوري محمد بن سلمان بأرقام مميزة

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الأرجنتيني بيتي مارتينيز مستوى مميزًا هذا الموسم، ليكون من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس نادي النصر فقط.

مارتينيز يخطف الأنظار

وشارك بيتي مارتينيز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 13 مباراة، وساهم في تسجيل 9 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات، وصنع 6 أهداف، وقام بصناعة 32 فرصة، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وقام النجم الأرجنتيني مارتينيز بـ536 تمريرة ناجحة، ووصلت دقة التمرير إلى 77%، وقام بـ42 مراوغة ناجحة، وتألق مع النصر في آخر 4 مباريات، حيث صنع هدفًا أمام الأهلي والاتفاق، وهز شباك الهلال، وغاب عن التسجيل والصناعة ضد أبها فقط.

النصر هذا الموسم

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى لمواصلة انتفاضته وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة الموافق 9 إبريل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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