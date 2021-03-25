ما خطورة الإصابة بنوعي سارس- كوف- 2 في الوقت نفسه ؟

المواطن- متابعة

أوضح عالم الفيروسات في مركز غاماليا الروسي، البروفيسور ألكسندر بوتينكو، إمكانية إصابة الشخص بنوعين أو أكثر من أنواع سارس- كوف- 2 المسبب لفيروس كورونا المستجد.

وقال في حديث لـ سبوتنيك إنه يمكن أن يوجد في جسم شخص واحد عدة أنواع من فيروس سارس-كوف- 2 المسبب لفيروس كورونا، وهذا مرتبط بالتغيرات الحاصلة في الفيروس؛ لأن التغير السريع في التركيب الجيني للفيروس هو عملية طبيعية.

وتابع: يمكن أن توجد حالة الإصابة بنوعين مختلفين من الفيروس في شخص واحد، حيث اكتشف الأطباء تغيرات جينية مختلفة، وهذا الأمر معروف وأُثبت فعلا، ويعود السبب في هذا، إلى أن جينوم الفيروس مجزأ ويحصل فيه هذه التغيرات الجينية السريعة.

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بنوعين في الوقت ذاته

وأكد على أن هذه الحالة تلاحظ في المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالمناعة على وجه الخصوص، مضيفًا أنه لا يعرف إلى الآن ما إذا كانت هذه التغيرات تؤثر في مسار المرض أم لا.

وأردف: لا أحد يستطيع حاليًا، أن يؤكد أو ينفي ما إذا كان هذا يؤثر في شدة المرض، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن الإصابة بأعراض أكثر حدة أو آثار جانبية شديدة.

وتابع: أيضًا لا أحد يستطيع أن يجزم إذا كان الإصابة بنوعين مختلفين في الوقت ذاته يؤثر في فعالية اللقاح الذي ابتكر ضد كوفيد-19، مضيفًا أن هناك دراسات مكثفة في أنحاء العمل تعمل على محاولة الإجابة على هذا السؤال.

حالات الإصابة بفيروس كورونا

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى 125,542,250 حالة، وتوفي 2,758,753 شخصًا بينما تعافى 101,361,967 شخصًا.

شارك الخبر







شارك الخبر