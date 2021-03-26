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مسلي آل معمر يُحدد 5 أسماء بقائمته في انتخابات نادي النصر
يحظى بدعم خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين

مسلي آل معمر يُحدد 5 أسماء بقائمته في انتخابات نادي النصر

2021/03/26
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مسلي آل معمر يُحدد 5 أسماء بقائمته في انتخابات نادي النصر مسلي آل معمر
المواطن - مروة نبيل

استقر مسلي آل معمر على عدد من الأسماء في قائمته بانتخابات نادي النصر، حيث سيتم غلق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة عند التاسعة مساء اليوم الجمعة.

قائمة مسلي آل معمر

وكشف مسلي آل معمر، مساء أمس الخميس، عن ترشحه رسميًا لرئاسة نادي النصر في الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من شهر أبريل المقبل، بدعم من الأمير خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسلي آل معمر
مسلي آل معمر

وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أنه مع تسليم مسلي آل معمر لأورق ترشحه بشكل رسمي لرئاسة مجلس الإدارة، لن يكون هناك أي مرشح آخر.

ولفتت إلى أن مسلي اختار عددًا من الأسماء في انتخابات نادي النصر، وهم؛ فيصل أبو ساق، عبد الله العمراني، تركي المشيقح، محمد الشتوي، معتز المزروع ومنصور بن زومه.

مسلي آل معمر
آل معمر

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز على نظيره الباطن في الجولة الـ24 بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


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