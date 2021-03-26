منتخب ألمانيا يُبدع في التصفيات برقم استثنائي

المواطن - مروة نبيل

بدأ منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بقيادة مدربه يواكيم لوف مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بمستوى مميز؛ ونجح في تحقيق الفوز على إيسلندا.

ألمانيا ضد إيسلندا

ولعب منتخب ألمانيا ضد إيسلندا، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وفاز بثلاثية دون رد، سجلها؛ ليون جوريتسكا، كاي هافيرتز وإلكاي جوندوجان في الدقائق 2، 7 و56.

وحصدت ألمانيا بقيادة لوف أول 3 نقاط في مشوارها بالتصفيات الأوروبية، لتحتل صدارة المجموعة العاشرة، وبفارق الأهداف عن المنتخب الروماني الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني، فيما تتذيل إيسلندا الترتيب.

منتخب ألمانيا يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بالمستوى الذي يُقدمه منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه حقق رقمًا قياسيًا في تاريخ مشاركاته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم بعد فوزه على إيسلندا.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ألمانيا نجحت في الوصول إلى الفوز رقم 17 على التوالي ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال، وهو رقم استثنائي لم يُحققه المانشافت من قبل.

ويطمح منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم لمواصلة انتصاراته، للحفاظ على رقمه الاستثنائي من جهة، وحسم التأهل إلى كأس العالم مبكرًا من الجهة الأخرى، حيث تنتظره مباراة صعبة ضد رومانيا، الأحد المقبل، ثم يواجه شمال مقدونيا، يوم الأربعاء.

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