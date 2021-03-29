منتخب السعودية جاهز لودية ليبيريا والمسحل يشيد باللاعبين

المواطن - مروة نبيل

اختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته الودية الثانية ضد منتخب ليبيريا الأول لكرة القدم.

المسحل يُشيد باللاعبين:

وأثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على المستوى الذي قدمه لاعبو منتخب السعودية خلال المباراة الودية الأولى أمام منتخب ليبيريا يوم السبت الماضي ضمن المرحلة الثالثة من الإعداد لطوكيو 2020.

وأشاد ياسر المسحل بالتركيز العالي لدى اللاعبين في العمل نحو هدف الظهور الأمثل خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، متمنيًا التوفيق للأخضر في مراحل الإعداد المقبلة وضمن منافسات البطولة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع مع لاعبي الأخضر الأولمبي الذي سبق الحصة التدريبية مساء اليوم الاثنين، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة الرياض، والذي يختتمه غدًا بمباراته التجريبية الثانية.

منتخب السعودية يختتم استعداداته:

واختتم منتخب السعودية تحضيراته لمواجهة ليبيريا بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تركّزت على تطبيق اللاعبين للعمل التكتيكي بهدف البناء تحت الضغط العالي، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر الأولمبي ضد منتخب ليبيريا الأول لكرة القدم عند الساعة 5:10 مساء يوم غد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ويأتي معسكر المنتخب الوطني تحت 23 عامًا الإعدادي في الرياض خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو“، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

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