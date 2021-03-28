منتخب فرنسا يُحقق رقمًا استثنائيًّا

المواطن - مروة نبيل

ظهر منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بمستوى مميز ضد نظيره الكازاخستاني، اليوم الأحد، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، ليحقق رقمًا استثنائيًّا.

فرنسا يتألق في تصفيات كأس العالم:

ولعب منتخب فرنسا ضد كازاخستان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما عثمان ديمبلي وسيرهي ماليي عند الدقيقتين 20 و44.

ورفعت فرنسا بقيادة المدير الفني ديديه ديشامب رصيدها إلى 4 نقاط، بعدما تعادلت في الجولة الأولى على ملعبها ضد منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم بنتيجة 1/ 1، فيما تلقى المنتخب الكازاخستاني هزيمته الأولى في بداية مشواره.

منتخب فرنسا يتألق:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، موضحة أنه نجح في تحقيق الفوز خلال آخر 7 مواجهات خاضها خارج ملعبه.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هذه أفضل سلسلة انتصارات يُحققها المنتخب الفرنسي خارج ملعبه منذ يناير عام 1990 وحتى شهر أكتوبر 1991، حينما نجح في تحقيق عدد الانتصارات ذاتها.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم هو حامل لقب مونديال 2018 الذي أُقيمت في روسيا، بعد فوزه على نظيره الكرواتي، ويطمح في التألق في تصفيات كأس العالم 2022، وخطف بطاقة التأهل مبكرًا، أملًا في الحفاظ على لقبه.

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