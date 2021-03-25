منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية 2022

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد كينيا التي أُقيمت على ملعب “نيايو ناشيونال” في نيروبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ليخطف الفراعنة بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2022.

منتخب مصر يتقدم سريعًا

وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط، عن طريق لاعبه محمد مجدي قفشة، حيث أطلق تسديدة صاروخية لتهز شباك كينيا.

وضغط المنتخب الكيني بعد هدف قفشة، أملًا في إدراك التعادل سريعًا، وكاد أولونجا أن يهز الشباك بعد خطأ من طارق حامد، إلا أن محمد الشناوي تألق وتصدي لكرته، ثم أبعد المدافع محمد حمدي الونش كرة عرضية خطيرة.

وواصل محمد الشناوي تألقه، وأبعد عرضية لأصحاب الأرض، وسقط محمود حسن تريزيجيه وطالب لاعبو منتخب مصر بركلة جزاء، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب شيئًا، وتم استكمال اللعب.

وتصدى الشناوي لأكثر من هجمة، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفًا في الدقيقة 41 عن طريق مسعود جوما، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود لمسد يد، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف قفشة.

كينيا يُسجل التعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر ضغط المنتخب الكيني وأبعد الشناوي كرة خطيرة، ولعب محمد صلاح تمريرة مميزة للاعب مصطفى محمد، إلا أن الحارس أبعدها، لتصل الكرة إلى قفشة ولكنه سددها فوق العارضة.

واستمرت محاولات المنتخب الكيني، وسط أداء مخيب للاعبي الفراعنة، قبل أن يحرز عبدالله حسن هدف التعادل عند الدقيقة 65، وحاول كل منهما تسجيل هدف آخر، ولكنهما لم ينجحا، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 1/1.

ورفع منتخب مصر الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليضمن التأهل رسميًا إلى كأس الأمم الإفريقية 2022، فيما ودع المنتخب الكيني التصفيات رسميًا.

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