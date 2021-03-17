هذه كمية الألياف التي يجب تناولها يومياً

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أفراد المجتمع بالحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مبينة أن للألياف دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجسم وعملية الهضم بفضل مقاومتها للتحلل المائي للإنزيمات الهاضمة، وتحافظ على البكتيريا المعوية، كما تقلل الألياف امتصاص الأحماض الصفراوية والكوليسترول والغلوكوز، وتساعد على مكافحة الإمساك والحد من اكتساب الوزن الزائد ومكافحة السكري، إذ تتوفر الألياف في الفواكه والخضروات والبقول والحبوب.

تمنح الشعور بالشبع:

وبينت الدكتورة فائزة أن الألياف تنقسم إلى نوعين، أحدهما يسمى الألياف القابلة للذوبان والآخر الألياف غير القابلة للذوبان، ولكل نوع منهما خصائصه وفوائده المختلفة، وبشكل عام فإن الألياف تمنح الفرد الشعور بالشبع ، وتساعد على تقليل الكوليسترول، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يجب على كل شخص تناول ما لا يقل عن 25 -28 غرامًا من الألياف يوميًا.

أطعمة غنية بالألياف:

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأطعمة التي تتوفر فيها الألياف مثل الخرشوف، العدس، التفاح، الكمثرى، البازلاء، البروكلي، جوز الهند، فول الصويا، نخالة القمح، القرنبيط، الكرنب، التوت، الأوراق الخضراء، الكرفس، قرع العسل، المشروم، البرتقال، بجانب عناصر أخرى، فالنظام الغذائي المتوازن الذي يتضمن الكثير من أطعمة كاملة غنية بالألياف تعتبر أفضل طريقة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

تناول السوائل بانتظام:

وشددت الدكتورة فائزة على ضرورة إتباع بعض النصائح مع الغذاء الغني بالألياف وهي: تناول السوائل بمعدل ٨ أكواب يوميّا على الأقل، والحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية مثل المكسّرات، البذور، الفاكهة المجففة في حال الوزن الزّائد، وزيادة كمية الألياف تدريجيّا لتفادي ارتباك المعدة.

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