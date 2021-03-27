هل يُخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد ؟ .. جمال عارف يُجيب

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي والإعلامي جمال عارف على الأنباء المتداولة بشأن استعداد لجنة الانضباط بإصدار قرار خلال 3 أيام بخصم 3 نقاط من رصيد نادي الاتحاد بشأن المستحقات المتبقية لنادي القادسية في صفقة هارون كمارا.

#الدوري_مع_وليد | جمال عارف: القادسية له حقوق عند الاتحاد ويجب أن تسدد.. موضوع القرار لا يصدر خلال 3 أيام لا أعتقد صحيح.. لا أعلم لماذا لم يفتح الاتحاد الدعم الجماهيري.#قناة_SBC pic.twitter.com/0RZ2gHZlYe — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 27, 2021

وقال عارف لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “غير صحيح أن الانضباط ستُصدر قرار خلال 3 أيام بخصم 3 نقاط، وبالفعل القادسية له مستحقات عند العميد، ولكن إصدار القرار خلال 3 أيام هذا حديث لا يدخل العقل”.

ماذا طلب عارف من إدارة الاتحاد ؟

وأضاف عارف: ” أتمنى من إدارة الحائلي السماح بالدعم الجماهيري للنادي، على غرار مبادرة ادعم ناديك، ستكون مهمة للفريق الاتحادي”.

وكانت أزمة جديدة ظهرت لدى الاتحاد؛ وذلك بسبب المستحقات المتأخرة من النادي لمصلحة نادي القادسية وهي المتعلقة بصفقة اللاعب كمارا بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم”.

إدارة العميد لم تتجاوب لمطالب القادسية:

وحول هذه النقطة قال نايف آل صاحب في تصريحات إعلامية لـ برنامج “الديوانية” أن إدارة العميد، لم ترد على نظيرتها في القادسية حول المستحقات المتأخرة بصفقة كمارا، كما أشار إلى أنه لم يوجد أي تجاوب من إدارة أنمار الحائلي، مما جعل القادسية يتقدم بشكوى للجنة الانضباط”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي القادسية أن نادي الاتحاد لم يستأنف ضد قرار غرفة فض المنازعات في قضية هارون كمارا، مما جعل العميد مُطالبًا بدفع قيمة المستحقات في العاشر من مارس الجاري.

شارك الخبر







شارك الخبر