هند صبري ترد على منتقدي مشاركتها في موكب المومياوات

المواطن - متابعة

ردت الفنانة التونسية هند صبري على انتقادات وجهها البعض لها على خلفية إعلان مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

رد حاسم:

وقالت عبر إنستجرام: “أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت (فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم).. من اجتهد وقرّر أني مشاركة وحدي؟!”.

وتابعت هند صبري: “هل يجوز أن حدثًا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟! ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلًا أن تكون ليست مصرية أبًا عن جد؟! هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير، وهذا أمر طبيعي ومسلم به ولا نقاش فيه”.

وتابعت: “فخورة أني أشارك بجزء صغير جدًّا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لهذه المشاركة، إللي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق، مصر أكبر من كده بكتير نقطة”.

مسيرة هند صبري:

جدير بالذكر أن هند صبري ولدت في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي.

ولفتت الفنانة نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها هند صبري مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد، وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقًا في هذه النوعية من الأدوار، لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم عايز حقي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات.

ونالت الفنانة عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات، كما شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة.

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