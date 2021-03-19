وجهات سياحية ترحب بمن تلقوا لقاح كورونا.. هذه أبرزها

المواطن - متابعة

لا زال فيروس كورونا يحكم قبضته على العديد من دول العالم، وقطاعات كثيرة، ومنها القطاع السياحي.

وفي هذا الشأن، سلطت يورو نيوز الضوء على الوجهات السياحية حول العالم التي سترحب بالسياح الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا، حيث يعمل البرلمان الأوروبي حاليًّا على شهادة رقمية خضراء تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية عبر القارة.

وتعمل بعض الدول على تنفيذ خططها الخاصة، فقدمت آيسلندا بالفعل شهادات لمواطنيها الذين تم تطعيمهم، ومن المقرر أن تحذو إسبانيا واليونان وجورجيا والبرتغال والدنمارك والسويد حذوها.

وفيما يلي قائمة بأبرز الوجهات الأوروبية للسياحة هذا الصيف، من الإقامات في المدن إلى العطلات الشاطئية، في تسع دول مختلفة:

قبرص:

ستستقبل قبرص صيفًا السياح المطعمين شرط أن يكونوا قد تناولوا جرعتي اللقاح.

ليس هذا فقط، بل يجب أن يكون الشخص قد تلقى الجرعة الثانية قبل سبعة أيام على الأقل من المغادرة.

ستوكهولم، السويد:

سلكت السويد نهجًا مختلفًا عن معظم الدول الأوروبية في معالجة كوفيد-19، وسرعان ما استعدت لفكرة جوازات السفر للمسافرين الذين تلقوا التلقيح.

ستوكهولم محطة مهمة لابد منها للتمتع بالأنشطة الثقافية والطعام وأنشطة الهواء الطلق.

جزيرة كوس، اليونان:

اليونان لا تشترط لقاحًا، ولكن وجوده سيضمن دخولك لهذه البلد المليئة بالوجهات الجميلة.

إذا لم تتلقَّ اللقاح، لا بأس، سيكفيك اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية أجري قبل 72 ساعة على الأقل.

جزر الكناري، إسبانيا:

كاليونان، تخطط إسبانيا للترحيب بأولئك الذين تم تطعيمهم أو لديهم اختبار كوفيد-19 سلبي. ستكون عطلتك مميزة بالتأكيد إذا اخترت واحدة من جزر الكناري السبع الجميلة في صيف 2021.

كوبنهاغن، الدنمارك:

أصدرت الدنمارك جوازات سفر لقاح لمواطنيها منذ فبراير 2021 وستقبل الجوازات المماثلة من دول أخرى، بالإضافة إلى الاختبارات ذات النتائج السلبية.

كوبنهاغن هي الوجهة المثالية لعطلة في مدينة، كما تتمتع بموقع مثالي إذا كنت ترغب في رؤية المناطق الريفية المحيطة بها.

جزيرة رودس، اليونان:

تضم رودس أطلالًا من القرون الوسطى بالإضافة إلى شواطئها الجميلة، وهي وجهة رائعة للاستكشاف بعد أشهر من الإغلاق.

روبييرج كنود، الدنمارك:

بعد أن اعتمدت الدنمارك بالفعل جوازات سفر اللقاح محليًا لأمور كدخول الحفلات الموسيقية وحجز الطاولات في المطاعم، سترحب بحاملي هذه الجوازات من خارج حدودها. تعتبر روبييرج كنود وجهة مثالية لأولئك الذين يريدون التمتع بالمساحات الممتدة المفتوحة بعد أن ظلوا محصورين في الأماكن المغلقة لفترة طويلة.

أثينا، اليونان:

مجددًا اليونان، مع شهادة تطعيم أو اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية ستتمكن من زيارة أثينا بكل تاريخها وإرثها الثقافي، وشواطئها كذلك.

إشبيلية، إسبانيا:

تعني ممرات السفر في إسبانيا أنه يمكنك زيارة إشبيلية رسميًّا باستخدام جواز سفر الخاص بمتلقي اللقاح. تمتع بأجمل شواطئ إسبانيا قرب إشبيلية، وكذلك استكشف قلاعها المذهلة.

منطقة كافتات كونافلي، كرواتيا:

استطاعت كرواتيا إبقاء مستويات الإصابة بكوفيد-19 تحت السيطرة بشكل ملحوظ، وهي كدول أوروبية أخرى، مستعدة للترحيب بالمسافرين الذين تلقوا اللقاح، وكذلك أولئك الذين لديهم نتيجة اختبار سلبية.

تشتهر منطقة كافتات وكونافلي بمياهها الزرقاء وطعامها الرائع.

آيسلندا:

الدولة الأولى في القائمة التي تطبق جوازات سفر اللقاح لمواطنيها. آيسلندا هي المكان المثالي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو حتى لإقامة أطول. ماذا عن رحلة إلى شمال المحيط الأطلسي والاستمتاع بالمناظر الخلابة والينابيع الساخنة المريحة؟

كيفالونيا، اليونان:

تفتح مطاعم وبارات كيفالونيا أبوابها من منتصف أبريل، وتضم الجزيرة شواطئ كبيرة بما يكفي لتطبيق التباعد الاجتماعي.

ريثيمنو، اليونان:

وجهة يونانية شهيرة أخرى، ريثيمنو غنية بفن الطهي والثقافة والتاريخ.

جزر الأزور، البرتغال:

تقبل البرتغال جوازات سفر اللقاحات من بلدان أخرى، وبما أن جزر الأزور هي أول أرخبيل في العالم يتم تطعيمه بالكامل، سيكون هناك الكثير من الناس والنشاطات.

يمكن لمن يحمل نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية التوجه إلى الأرخبيل كذلك.

ماديرا، البرتغال:

مثالية لأولئك الذين يبحثون عن الأنشطة الخارجية، والسياحة الصحية والاسترخاء.

ظلت ماديرا خالية نسبيًّا من كوفيد-19 طوال الوباء.

تبليسي، جورجيا:

كانت تبليسي، الوجهة الأكثر أمانًا لصيف 2020.

فتحت تبليسي أبوابها للمسافرين الذين تم تطعيمهم بمجرد توفر اللقاح. يمكنك السفر إلى جورجيا إذا تلقيت جرعتي اللقاح.

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