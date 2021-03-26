وفاة نجم نادي الفيصلي والمنتخب الأردني السابق راتب العوضات

المواطن - مروة نبيل

توفي نجم نادي الفيصلي والمنتخب الأردني السابق، راتب العوضات، اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يُناهز 50 عامًا.

وفاة راتب العوضات

وعانى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، راتب العوضات من مرض نادر خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أجبره على الجلوس في الفراش، كما رفض استكمال علاجه خارج البلاد بداية العام الحالي.

وحظي راتب العوضات بتعاطف كبير من جماهير كرة القدم، بعدما أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة مرضته ومعاناته من عدم قدرته على استكمال العلاج بسبب الظروف المادية، ما دفع المسؤولين في بلاده لمساعدته.

وكان العوضات مدافعًا مميزًا في صفوف الفيصلي، وحقق معه العديد من الألقاب، كما أنه كان ضمن تشكيلة المنتخب الأردني لكرة القدم الذي لعب للمرة الأولى في نهائيات بطولة كأس آسيا التي أقيمت في الصين عام 2004.

وعلى صعيد المجال التدريبي، أشرف راتب العوضات على قيادة العديد من الأندية الأردنية، وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الذي حقق معه بطولات عديدة.

رئيس الاتحاد الآسيوي ينعى العوضات

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بيان رسمي عن حزنه العميق لوفاة المدرب الأردني راتب العوضات عن عمر يناهز 50 عامًا.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “إننا نستذكر بكل اعتزاز إسهامات المدرب واللاعب الدولي السابق العوضات في المجال الكروي، عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء، ونرى في مسيرته الكروية نموذجًا متميزًا في الإصرار والعزيمة ومواجهة التحديات”.

ووجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة العزاء والمواساة باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعائلة الفقيد ومحبيه ولعموم أسرة كرة القدم الأردنية، داعيًا الله أن يتغمد المدرب الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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