10 مزايا لاستخدام الملاعق الخشبية في الطهي 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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هناك مزايا عديدة في الملاعق الخشبية توجب استخدامها عوضًا عن بدائلها المعدنية، بحسب صحيفة USA Today والتي استعرضت عددًا منها.

مزايا استخدام الملاعق الخشبية

1- التعامل مع الحرارة

بخلاف الملاعق المعدنية، فإن الملاعق الخشبية مقاومة للحرارة، لذلك لا داعي للقلق من الحرارة العالية أو المباغتة في حال لمس هذه الملاعق.

2- يمكن استعمالها مع الأطعمة الحمضية

هذا النوع من الملاعق غير تفاعلي، مما يعني أنها لن تتفاعل عند ملامستها للأطعمة الحمضية، وبالتالي لن تترك أثرًا عليها.

3- لا تحتوي مواد كيميائية ضارة

بمرور الزمن يمكن أن تتسرب المواد الكيميائية والضارة إلى الطعام من الأواني المعدنية، وهذا أمر غير موجود في الملاعق الخشبية.

4- لا تنمو الجراثيم والبكتيريا عليها بسرعة

واحدة من أكبر الخرافات التي تدور حول هذا النوع من الملاعق هي أنها أرض خصبة للبكتيريا، وفي الواقع، هذا ليس صحيحًا، وتظهر الدراسات إلى أنه على الرغم من أن الخشب مسامي ويحتفظ بالمياه، فإن البكتيريا لا تنمو على الأسطح الخشبية وتموت في النهاية بمرور الوقت.

5- ضرورية للتعليب

لكونها مقاومة للحرارة وغير تفاعلية، فإنها أداة مثالية لتعليب الفواكه والخضراوات.

6- تدوم أطول

الملاعق الخشبية مصممة بطريقة تجعلها تستمر وتدوم لفترة أطول من الملاعق المعدنية.

7- متعددة الاستخدامات

يمكن استخدامها فيما يتعدى الطبخ، مثل تعليب الخضراوات والفواكه، وخلط المكونات الرطبة والجافة، وإعداد الحلوى.

8- لا تخدش أواني الطعام الأخرى

تؤذي الملاعق المعدنية الطبقة العازلة في الأواني، وهو أمر لا تفعله في الملاعق الخشبية.

9- صديقة للبيئة

مصنوعة من الخشب الطبيعي، مما يعني أنه لن يكون هناك تداعيات سلبية على البيئة، كما في حالة الأواني البلاستيكية والمعدنية.

10- مصممة للسهولة والراحة

يساعد المقبض القوي والسميك للملاعق الخشبية طهاة المنزل في الحفاظ على قبضة صلبة بتصميم يناسب راحة المستخدمين.

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