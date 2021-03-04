4 مباريات في دوري الدرجة الأولى اليوم

المواطن - مروة نبيل

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تُستكمل منافسات الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى، اليوم الأربعاء، بـ4 مواجهات قوية وسط منافسة كبيرة على التقدم في الترتيب والهروب من المراكز الأخيرة.

مباريات دوري الدرجة الأولى

وتنطلق مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة النهضة ضد نظيره نجران على ملعب نادي النهضة عند الساعة 3:40 مساء، ويلعب الساحل ضد الكوكب في التوقيت ذاته على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد العدالة عند الساعة الرابعة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتُختتم مباريات الجولة الـ26 في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الجيل والطائي عند الساعة 6:30 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

نتائج مباريات الجولة الـ26

وكانت الجولة الـ26 قد انطلقت بالأمس بـ6 مواجهات، وشهدت 4 انتصارات وتعادلان، حيث تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرعر ضد نظيره البكيرية بهدف لكل منهما، وانتهت مباراة أُحد ضد الدرعية بنتيجة 1/1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة في الفوز على نظيره النجوم بنتيجة 3/1، وفاز الحزم على الثقبة برباعية دون رد، فيما تمكن جدة من الفوز على مضيفه الخليج بهدف نظيف، وتجاوز الجبلين عقب هجر بهدفين مقابل هدف.

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