5 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى اليوم

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 6 مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 5 انتصارات وتعادل واحد.

مباريات اليوم بدوري الدرجة الأولى:

وانطلقت مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الفيحاء ضد أُحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وانتهت بفوز الفريق البرتقالي بنتيجة 5/ 2، سجلها؛ صامويل أوسو، وطلال مجرشي وثلاثية للاعب باباتوندي أدينيجي، وأحرز سوريا إبراهيم ثنائية فريقه.

ولعب البكيرية ضد الجبلين بفوز الفريق الضيف بهدفين دون رد، سجلهما عبدالله الشمري وأحمد آل محيميد، وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة عرعر ضد جدة، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق فهران العنزي، وتعادل أحمد علي في الدقائق الأخيرة.

وتمكن الشعلة من الفوز على مضيفه الخليج في دوري الدرجة الأولى بنتيجة 3/ 1، سجلها لويز باولو، بجانب جوزيف نيانج وعبدالله الحربي بالخطأ في مرماهم، وأحرز روجيريو هدف فريقه الوحيد، وفاز الساحل على الثقبة بهدف مشاري جريبي، وفاز هجر على النجوم بهدف محمد صلاح.

مباريات الغد:

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى، مساء يوم غد الاثنين، بـ4 مباريات، حيث يلعب الكوكب مع الحزم، ويُلاقي الدرعية فريق نجران، ويستضيف النهضة نادي الطائي، ويواجه العدالة فريق الجيل.

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