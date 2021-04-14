أرتيتا يُطالب لاعبي آرسنال بالتأهل الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا عن رفضه التام لاحتمالية الغياب عن البطولات الأوروبية في الموسم الرياضي المقبل، مطالبًا لاعبيه بـ”ابتكار لحظات سحرية” خلال مباراة سلافيا براغ في إياب دور الـ8 من الدوري الأوروبي.

صعوبة تأهل آرسنال للبطولات الأوروبية

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب المركز السادس، لذلك يواجه مهمة صعبة للتأهل إلى مسابقة أوروبية.

ويوجد خيار آخر أمام آرسنال بقيادة أرتيتا لضمان مقعد أوروبي، وهو الفوز بلقب الدوري الأوروبي، ولكن يحتاج الفريق اللندني إلى اجتياز عقبة سلافيا براغ بعد التعادل بنتيجة 1/1 بملعبه في الذهاب.

أرتيتا يسعى لخطف التأهل

وعلق أرتيتا عن احتمالية غياب آرسنال عن البطولات الأوروبية قائلًا: “لا لأنني لا أريد أن أفكر في ذلك أو نقل هذا الشعور للاعبين أو لأي شخص بالنادي”.

وأكد مدرب فريق آرسنال على جاهزية بوكايو ساكا وإيميل سميث رو للزيارة إلى براج، لكن الثنائي بيير-إيمريك أوباميانج ومارتن أوديجارد يعاني من نقص اللياقة.

وأضاف: “في المباريات الكبرى يجب أن يبتكر اللاعبون الكبار لحظات سحرية لذا أتمنى أن يحدث ذلك.. لا يهم من يبتكر، لكن يجب أن يبتكر أحدهم عندما يحتاج الفريق لذلك”.

وبشأن تزايد الضغط عليه بسبب تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي، قال أرتيتا: “الفريق يحتاج للبدء في سلسلة نتائج إيجابية لإسكات المنتقدين، النتائج هي الشيء الوحيد المهم وتمنح الشعور بأننا نمضي في الطريق الصحيح”.

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