أيمن يحيى يُجري جراحة ناجحة

المواطن - مروة نبيل

أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أيمن يحيى عملية جراحية ناجحة اليوم، بعد غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

جراحة ناجحة لـ أيمن يحيى

ولفت الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أيمن يحيى أجرى عملية جراحية في العضلات أسفل البطن في ألمانيا، قبل قليل، وتكللت بالنجاح.

وكان أيمن يحيى قد تعرض لإصابة خلال مباراة النصر ضد أبها في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسببت التأشيرة في تأخر سفره إلى ألمانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري أبطال آسيا

على الجانب الآخر، لعب النصر ضد فولاد الإيراني على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع فولاد الإيراني صاحب المركز الثاني.

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