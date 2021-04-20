إدارة مؤمنة في طريقها للاستقالة

المواطن - مروة نبيل

حسم وكيل وزارة الرياضة للإعلام، رجاء الله السلمي، الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن تقديم مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة لاستقالته، مشددًا في الوقت ذاته التواصل مع الأمير منصور بن مشعل خلال الفترة الماضية.

#الدوري_مع_وليد | رجاء الله السلمي – وكيل وزارة الرياضة للإعلام: لم يتقدم مؤمنة بالاستقالة.. ويوجد تواصل بين وزارة الرياضة والأمير منصور بن مشعل..#قناة_SBC pic.twitter.com/WJp9nUFMVJ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 19, 2021

إدارة مؤمنة لم تستقل حتى الآن:

وعلق رجاء الله السلمي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، على الأنباء التي ترددت بشأن استقالة عبدالإله مؤمنة قائلًا: “لم يرد إلى وزارة الرياضة أي استقالة من عبدالإله مؤمنة خلال الأيام الماضية”.

وعن رفض وزارة الرياضة لاستقالة أي مجلس، قال: “لم تدخل لبقاء أو استمرار أي إدارة، إلا إذا كان هناك مخالفات إدارية ومالية وهذا ما حدث في فترات سابقة، في النهاية هذا الأمر يرتبط بالإدارة نفسها والجمعية العمومية والأعضاء الذهبيين، وليس للوزارة”.

الاتفاق على مرشح آخر واستقالة الإدارة الحالية:

وبشأن التواصل مع أحد في الأهلي، قال السلمي: “هناك تواصل مع الأمير منصور بن مشعل، والأمير تركي بن محمد العبدالله وبعض الأعضاء الذهبيين، وستتقدم الإدارة باستقالتها خلال الأيام المقبلة، وعرضوا على الإدارة مرشح جديد وفقًا لما حدث في الجمعية العمومية”.

وتابع: “فور وصول الطلب سيتم التعامل معه بشكل عاجل، وسيتم الإعلان عن كافة الإجراءات المتبعة وإجراءات الترشح، وسنختصرها كما حدث مع نادي النصر، لأن مصلحة النادي أهم من أي شيء آخر”.

واختتم السلمي تصريحاته قائلًا: “ومتى ما ورد هذا الطلب بناء على طلب الأعضاء الذهبيين، وبالاتفاق مع إدارة عبدالإله مؤمنة سنتعامل بشكل مباشر وعاجل وسريع”.

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