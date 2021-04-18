إيقاف العمل بحراج سوق الخضار والفاكهة المركزي بـ جدة

المواطن - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إيقاف العمل بحراج سوق الخضار والفاكهة المركزي احترازياً؛ وذلك بسبب الازدحام وعدم تحقيق التباعد.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن أمانة جدة قررت إيقاف العمل بحراج سوق الخضار والفاكهة المركزي احترازياً بسبب الازدحام وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

مستجدات كورونا في السعودية

يذكر أن وزارة الصحة⁩، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل (948) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (775) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (387,795) حالة ولله الحمد.

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