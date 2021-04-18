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الآسيوي يستعيد ذكريات تألق غوميز
قبل مباراة الهلال وشباب الأهلي

الآسيوي يستعيد ذكريات تألق غوميز

2021/04/18
الساعة 8:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الآسيوي يستعيد ذكريات تألق غوميز غوميز
المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكرى تألق مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.

 

غوميز يتألق ضد شباب الأهلي

ونشر حساب البطولة الرسمي مقطع فيديو لأبرز لقطات آخر مباراة جمعت الفريقين، وعلق قائلًا: “بثنائية من بافيتيمبي غوميز قلَب الهلال تخلفه أمام شباب الأهلي إلى فوز في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين في دوري أبطال آسيا”.

وتابع حساب دوري أبطال آسيا تغريدته قائلًا: “هل سنشهد مباراة مثيرة اليوم كما هو الحال دومًا في المباريات التي تجمع الفريقين؟!”.

غوميز في مباراة الهلال اليوم
المهاجم الفرنسي

الهلال ضد شباب الأهلي

ويلعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع أجمك الأوزبكي في الجولة الماضية، فيما يقع شباب الأهلي دبي الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

نادي الهلال


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