الآسيوي يستعيد ذكريات تألق غوميز

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكرى تألق مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.

⚽️⚽️ بثنائية من 🦁 بافيتيمبي غوميز @BafGomis، قلب 🇸🇦 الهلال @Alhilal_FC تخلّفه أمام 🇦🇪 شباب الأهلي @Shabab_AlAhliFC إلى فوز في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين في 🏆#دوري_أبطال_آسيا! هل سنشهد مباراة مثيرة اليوم كما هو الحال دوماً في المباريات التي تجمع الفريقين؟ 🤩 pic.twitter.com/4Rdo9TZU1z — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 18, 2021

غوميز يتألق ضد شباب الأهلي

ونشر حساب البطولة الرسمي مقطع فيديو لأبرز لقطات آخر مباراة جمعت الفريقين، وعلق قائلًا: “بثنائية من بافيتيمبي غوميز قلَب الهلال تخلفه أمام شباب الأهلي إلى فوز في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين في دوري أبطال آسيا”.

وتابع حساب دوري أبطال آسيا تغريدته قائلًا: “هل سنشهد مباراة مثيرة اليوم كما هو الحال دومًا في المباريات التي تجمع الفريقين؟!”.

الهلال ضد شباب الأهلي

ويلعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع أجمك الأوزبكي في الجولة الماضية، فيما يقع شباب الأهلي دبي الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

شارك الخبر







شارك الخبر