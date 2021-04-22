الأهلي والهلال يسيطران على تشكيل الجولة بآسيا

المواطن - مروة نبيل

سيطر فريقا الأهلي والهلال على التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

تشكيل الجولة الثالثة المثالي

وكشف حساب بطولة دوري أبطال آسيا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة، وضم 3 لاعبين من الراقي، وهم؛ حارس المرمى محمد العويس، محمد آل فتيل وعبدالرحمن غريب، ونجم بيرسبولس، سيد جلال حسيني.

وتواجد في التشكيل المثالي أيضًا، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد البريك، عبدالله عطيف وهتان باهبري، وثنائي السد القطري، عبدالكريم حسن وسانتي كازورلا، نجم شباب الأهلي أحمد العطاس، ومهاجم الدحيل، مايكل أولونغا.

الأهلي والهلال في آسيا

ولعب الأهلي ضد الشرطة العراقي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وتمكن الراقي من حسم المباراة لصالحه بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

على الجانب الآخر، لعب الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء أمس الأربعاء، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

شارك الخبر







شارك الخبر