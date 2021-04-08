الأهلي يستهدف الفوز رقم 20 ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور بشكل مميز ضد الرائد اليوم، وتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الرائد عند الساعة 8:50 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي ضد الرائد 25 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة للراقي، حيث نجح في تحقيق الفوز 19 مرة، مقابل 3 انتصارات فقط للفريق الريداوي، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

الراقي يُعاني

ويعيش الراقي حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وتم عقد جمعية عمومية غير عادية، وأكد رئيس النادي عبدالإله مؤمنة أنه ارتكب العديد من الأخطاء الإدارية والفنية التي يسعى لتصحيحها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة عقب خسارته برباعية ضد الفتح، ويسعى لخطف نقاط مباراة اليوم والتقدم في الترتيب.

على الجانب الآخر، تحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الجولات الأخيرة، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال مباراة الأهلي اليوم، وتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في الترتيب، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر