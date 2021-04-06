المصيبيح: قفوا بجانب الأهلي

المواطن - مروة نبيل

طالب الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح بالوقوف بجانب النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، في ظل الأزمات التي يمر بها وأثرت على مستواه مؤخرًا.

المصيبيح يُطالب بمساندة الأهلي

وعلق أحمد المصيبيح على الفترة الصعبة التي يمر بها الراقي، قائلًا: “للباحثين عن مصلحة الكرة السعودية.. قفوا بجانب النادي الأهلي ساعدوه على تجاوز أزماته قرّبوا رموزه المخلصين”.

وتابع المصيبيح حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “فالنادي الأهلي تاريخ وقاعدة جماهيرية ومنبع نجوم أفذاذ ولا يريد عاقل ومُنصف ابتعاده نهائياً”.

ويعيش الراقي حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وتم عقد جمعية عمومية غير عادية، وأكد رئيس النادي عبدالإله مؤمنة أنه ارتكب العديد من الأخطاء الإدارية والفنية التي يسعى لتصحيحها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي في دوري محمد بن سلمان

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة عقب خسارته برباعية ضد الفتح.

ويستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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