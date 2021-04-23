الاتحاد الآسيوي يحسم مصير النصر العماني رسميًا

المواطن - مروة نبيل

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مصير الثنائي العماني النصر والسيب من المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

الاتحاد الآسيوي يعتبر النصر منسحبًا

وجاء بيان الاتحاد القاري، كالتالي: “اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد”.

وتابع: “قد اطلعت اللجنة الفرعية أيضًا على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفًا استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان، مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية”.

عدم وضع بديل لفريق النصر

وقررت اللجنة عدم وضع بديل لنادي النصر في المجموعة الأولى بالنسخة الحالية من البطولة القارية، وبحيث باتت تضم ثلاثة أندية، هي الحد البحريني والوحدة السوري، بجانب العهد اللبناني بطل نسخة عام 2019.

كما قررت اللجة إلغاء مباراة الدوري التمهيدي بين الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي، التي كان من المقرر إقامتها يوم 27 أبريل، وبحيث يتأهل الفريقان مباشرة للعب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

شارك الخبر







شارك الخبر