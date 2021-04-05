البكيري يتوقع إقالة رئيس نادٍ!

المواطن - مروة نبيل

أثار الإعلامي الرياضي محمد البكيري حالة من الجدل، قبل قليل، بعد توقعه بإقالة رئيس مجلس إدارة أحد الأندية خلال الفترة المقبلة.

البكيري يتوقع إقالة رئيس أحد الأندية:

وكتب البكيري، قبل قليل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “توقع.. إقالة رئيس ناد قريبًا”، وتفاعلت الجماهير بأعداد كبيرة مع التغريدة وسط توقعات بأن رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة هو المقصود.

وتوقعت غالبية الجماهير برحيل عبدالإله مؤمنة عن رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل تراجع نتائج ومستوى الفريق الأول لكرة القدم، فيما رأى البعض الآخر بأن رئيس نادي الوحدة، سلطان أزهر هو المقصود بتغريدة البكيري.

وتعرض الوحدة لـ6 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 25 مباراة، الأمر الذي عرض الإدارة لانتقادات قوية مؤخرًا.

عمومية النادي الأهلي:

ويعيش النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وتم عقد جمعية عمومية غير عادية بالأمس، وأكد عبدالإله مؤمنة أنه ارتكب العديد من الأخطاء الإدارية والفنية التي يسعى لتصحيحها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25.

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